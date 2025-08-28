Gobernador Caldera y alcalde Soto asciende a 50 bomberos y entregan tres ambulancias

En un acto protocolar que se celebró en las instalaciones del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), el Gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera; junto al Alcalde de San Francisco, Héctor Soto, rindieron homenaje al compromiso, disciplina y vocación de servicio del Cuerpo Nacional Bolivariano de Bomberos del municipio.

En la ceremonia se otorgaron 50 ascensos a funcionarios operativos, en reconocimiento a su trayectoria, antigüedad y cumplimiento de los estándares profesionales exigidos por cada jerarquía. Los grados conferidos incluyeron: Primer Teniente, Teniente, Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo, Distinguidos.

Estos ascensos fueron avalados por la Dirección General Nacional de Bomberos, tras superar las evaluaciones médicas, técnicas y legales correspondientes, reafirmando el compromiso institucional con la excelencia y el fortalecimiento del cuerpo de seguridad.

Además, se entregaron reconocimientos especiales al personal administrativo, cuyas labores silenciosas y constantes representan un pilar fundamental para el funcionamiento del organismo.

También se destacó la labor de figuras clave del Estado y el municipio, incluyendo al Gobernador Luis Gerardo Caldera, el Alcalde Héctor Soto, la Presidenta del Concejo Legislativo del Zulia (Clez), Magdely Valbuena, el Comandante del Cuerpo de Bomberos, Jhon Bravo, el Gerente Municipal, Johan Vicuña y otros representantes de los cuerpos de seguridad.

En la actividad, el alcalde Soto, anunció un proyecto para mejoras como dotación de uniformes a todo el cuerpo de bomberos del municipio San Francisco, atención de servicios de salud; incluyendo al personal administrativo a través de un convenio con la Policlínica San Francisco, tres ambulancias para equipar al parque automotor, así como también mejoras en la infraestructura.