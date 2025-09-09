Gobernación del Zulia anuncia patrocinio oficial y 40 stands gratuitos en ExpoZulia 2025

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció que la Gobernación será patrocinante oficial de la ExpoZulia 2025, evento que tendrá lugar del 7 al 20 de noviembre en el Hotel Tibisay del Lago, y en el que se espera la participación de más de 10 mil personas.

La administración va a financiar 40 stands gratuitos, mediante una inscripción que será organizada por la Secretaría de Cultura y posteriormente un sorteo. Todo el mundo podrá participar en el proceso, y próximamente el profesor Giovanny Villalobos anunciará los detalles. Con esto la gobernación quiere contribuir en esta nueva etapa del estado Zulia”, señaló Caldera.

El mandatario regional subrayó que se trata de la edición número 43 de la exposición, bajo el lema “Juntos somos más”.

Enfatizó además que “estas actividades no solo involucran al emprendimiento y al empresariado nacional, sino también al internacional, quienes tendrán acceso desde el 7 hasta el 20 de noviembre, con actividades totalmente gratuitas”.

Caldera también destacó el carácter cultural y religioso de la feria: “El inicio de la Navidad en el Zulia y la feria tienen como centro a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá”.

Asimismo, indicó que el equipo organizador trabaja de la mano con la Alcaldía de Maracaibo y la Arquidiócesis local.

Ya hemos entablado conversaciones con el comité de la Feria de la Chinita. En su momento se anunciarán fechas, cronogramas y actividades junto a la Iglesia Católica y la Arquidiócesis de Maracaibo, con el párroco rector, el padre Nedward, porque el corazón de la feria es la Chinita; lo demás apoya y complementa”.

En materia de infraestructura, Caldera informó que se iniciará la remoción de la capa asfáltica en el centro de Maracaibo, incluyendo la Basílica, la Catedral y la Plaza Bolívar. También anunció la entrega de un nuevo sistema de sonido para la Basílica y la intervención del Hospital Chiquinquirá.

Por su parte, el secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, resaltó la centralidad de la Virgen en la celebración: “Tiene que ser la Virgen el epicentro de la fe, no el bonche”. Asimismo, adelantó que “vamos a tener tres tarimas con 14 días de conciertos, donde 45 agrupaciones artísticas podrán expresarse”, y aseguró que “queremos que la ExpoZulia sea la expresión de paz que Venezuela y América Latina necesitan”.

Villalobos agregó que el evento contará con teatro, títeres, artesanías indígenas y la participación de 400 marcas y más de 250 empresas.

De manera que nuestros pueblos originarios serán protagonistas”, apuntó.

También indicó que a los periodistas se les entregará el cronograma completo “para que puedan participar e incluso establecer mesas de negocios con empresarios que vienen del exterior, aprovechando su experiencia comunicacional”.

Finalmente, el coordinador de logística, Rafael Gudiño, explicó que “este año el salón Caroní, antiguo casino, será el espacio para el encuentro de la mujer”, y que la entrada de la exposición estará engalanada por 40 artesanos y microempresarios.