Escuela Internacional de Liderazgo Antonio José de Sucre ampliará su presencia en todo el país

Durante la celebración del 17.º Aniversario de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, anunció que la Escuela Internacional de Liderazgo Juventud Antonio José de Sucre tiene como objetivo expandir su presencia en todo el territorio nacional, con la visión de abrir sedes en cada estado, municipio y comuna de Venezuela.

Rodríguez destacó que, además de formar a jóvenes venezolanos, la escuela ha recibido a estudiantes internacionales, con un total de 121 jóvenes provenientes de diversas naciones de África, Asia y América Latina. Esto refleja el impacto y la relevancia del centro como un referente en la formación de liderazgo a nivel global.

El ministro también compartió que de los 4.000 estudiantes matriculados en la institución, 3.792 provienen de 662 parroquias y 1.790 comunas del país. En este sentido, subrayó que la importancia de la escuela no solo radica en su cantidad de estudiantes, sino en la calidad educativa y la amplia cobertura territorial que busca alcanzar.

A pesar de los desafíos que implica asegurar que todos los jóvenes de los Circuitos Comunales accedan a esta formación, Rodríguez reafirmó el compromiso de consolidar la visión del presidente Nicolás Maduro, enfocándose en la creación de "tanques del pensamiento" y fortaleciendo los equipos de trabajo para apoyar las 7 Transformaciones de la Patria.