El Zulia se estremece: marabinos relatan sus inquietantes experiencias tras los sismos de la madrugada

El insomnio y la preocupación se apoderaron de los marabinos la madrugada de este jueves, luego de varios sismos registrados en el Zulia.

Ante esta situación, Versión Final salió a la calle para conocer la opinión de las personas respecto al movimiento telúrico.

Sentí los pies como si hubiera sido una bomba", con esa frase, Zacarías Báez, habitante del sector Cuatricentenario, describió el temblor suscitado en horas de la noche.

El marabino catalogó lo sucedido como algo sorprendente y aseguró que decidió buscar un lugar para sentarse en medio del incidente, debido a que no lograba mantener el equilibrio.

Estaba en una enramada y busqué sentarme porque casi me caía, estaba como mareado", señaló.

Por su parte, Margeris Acosta indicó que tras lo ocurrido, sus familiares no pudieron contener las alegrías como consecuencia del pánico.

Mí hermana me abrazó y empezó a llorar. Yo le dije: 'no llores, quédate tranquila, que no nos va a pasar nada'", mencionó.

La mujer aseguró que no había sentido una vibración tan fuerte en el pasado, por lo que se refirió al sismo como uno de los eventos más preocupantes que ha tenido que afrontar en los últimos años.

Maigualida Marchán, residente de La Concepción, resaltó que al momento del temblor se encontraba en la cocina, por lo que fue una gran sorpresa para ella el movimiento sísmico.

Sentí que se estremeció desde el lavaplatos hasta la ventana y salí de una vez al fondo, fue muy horrible", agregó.

Otra de las entrevistadas, identificada como Lebia Rivero, aseveró que no sintió ningún movimiento extraño en su vivienda, por lo que extendió su agradecimiento a Dios.

Yo duermo en una cama que fue elaborada con madera de Ureña, esa madera es demasiado pesada, siento yo que quizá fue por eso que no lo sentí", dijo.

Por último, Marina Gómez, vecina de Santa Lucía, destacó que fue una experiencia horrible la vivida el día de ayer.

La mujer aseguró que se encontraba sentada en su cama cuando se originó el temblor, situación que le generó mucha preocupación.

Yo sentía que se me venía el techo, la cama. Fue demasiado fuerte", precisó.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas fatales ni daños estructurales de gran magnitud, aunque equipos de Protección Civil y Bomberos se mantienen desplegados en los municipios más afectados.