Denuncian actos vandálicos contra una iglesia en San Juan de los Morros

El vicario general de la Arquidiócesis de Calabozo, monseñor Raúl Ascanio, expresó su preocupación por las amenazas de muerte contra el presbítero Juan Manuel León, responsable de la iglesia San Juan Pablo II, ubicada en el sector El Guafal de San Juan de los Morros, estado Guárico, contra la que perpetraron actos vandálicos, según la denuncia.

Se trata de una amenaza de muerte, unas ofensas tremendas hacia el sacerdote. Aquí está la comunidad, con lágrimas en los ojos, profundamente dolida”, declaró monseñor Ascanio, quien aseguró que el padre León venía recibiendo advertencias desde hace varios meses. “Desconocemos de dónde provienen estas amenazas. Él nos ha llamado y nosotros estamos preocupados por su seguridad, más aún cuando ya son amenazas directas y con ofensas horribles”, agregó.

Durante su intervención, el vicario general hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que investiguen los hechos y garanticen la seguridad del sacerdote. “Pedimos que se aboquen a investigar y a hacer justicia, para que el padre Juan Manuel León pueda continuar con su trabajo, que ha sido muy fructífero y querido en la comunidad”, expresó.

El sitio religioso se mantiene bajo resguardo de funcionarios policiales del estado Guárico, mientras la comunidad católica manifestó su respaldo al sacerdote afectado.

Además, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela también denunció el ataque, señalando que sujetos no identificados ingresaron al templo para generar destrozos y amenazar directamente al presbítero.

Lo que observamos es un grave ataque a la Iglesia y a la comunidad católica en el país. En estos momentos, en los que la fe y la unión deben prevalecer ante la canonización reciente de nuestros dos primeros santos venezolanos, este tipo de hechos resulta alarmante”, expresó la organización.

Asimismo, el comité instó a la reflexión y a la defensa de los valores religiosos y humanos. “Ofrecer palabras de paz, cultivar valores y principios religiosos para que la sociedad venezolana esté unida no debe ser motivo de estigmatización y ataques. Condenamos estas acciones contra lugares sagrados y reafirmamos nuestra fe en una sociedad basada en el respeto, la unión y el servicio”, concluyó.