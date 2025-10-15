Center Park Venezuela regresa a Grano de Oro con innovación, más de 40 atracciones y nuevas áreas

La ciudad mecánica más grande del occidente venezolano, Center Park, se posiciona nuevamente en Grano de Oro para brindar al público maracaibero múltiples formas de diversión en sus más de 40 atracciones, tres áreas para toda la familia y tecnología de punta, sumado a un sinfín de nuevos espacios.

Y es que luego de 65 años de posicionamiento en el país, el parque de diversiones se reinventa desde la raíz del legado de la familia Alu y del recordado Mega Park. En esta oportunidad, sus puertas abrirían el próximo 24 de octubre frente al Parque Monumental Ana María Campos.

Así lo informó su junta directiva presidida por Carlos Alu Accceta, quien enfatizó que están haciendo al parque más novedoso y diferente. “Lo mejor de lo mejor para todos y en especial para el público del Zulia y los turistas que nos visitan. Más que decirle que somos La pepa 'el queso”.

Por su parte, Angelo Alu enfatizó que a su familia le emociona y satisface trabajar por la alegría y recreación de los demás. Además, detalló cada una de las inclusiones que traen para la tierra del sol amada, entre ellas las entradas gratuitas de 4:00 a 5:00 p.m. como regalo para los pequeños zulianos. Al igual que su promoción de los miércoles: “paga uno y se montan dos”.

También informó que vuelven sus atracciones tradicionales como el barco pirata, el martillo o la bailarina con intervenciones tecnológicas. Así como nuevas zonas, entre ellas la infantil, de inflable, un zoológico de contacto y un área de videojuegos. Las verbenas y los precios especiales para instituciones educativas son parte de su regresado a Grano de Oro.

“Este año, por primera vez, el Tranvía de Maracaibo incluye al parque en su recorrido. Center Park viene siendo un patrimonio del Zulia y queremos conectar con nuestros clientes y el público”, preció Angelo, al tiempo que anunció que abren la oportunidad para los emprendimientos de distintos rubros, quienes deberán comunicarse a través de las redes sociales.

“Vengan todos a disfrutar de un verdadero parque de diversiones que son los caballitos de Grano de Oro, los de siempre, los de la casa, los de Maracaibo. No te lo pierdas y pasa un momento agradable con nosotros”, agregó.

Los precios van desde 1,5 dólares por atracción, según las fichas.