Bajones de electricidad se registraron este #5Oct en Zulia y otros nueve estados

Una serie de bajones eléctricos se registraron este domingo 5 de octubre a partir del mediodía, afectando de manera simultánea a múltiples regiones del país, según reportes de ciudadanos en redes sociales.

Los reportes iniciales indican que las fallas se sintieron en Caracas y en los estados La Guaira, Mérida, Táchira, Falcón, Miranda, Portuguesa, Aragua, Zulia y Monagas, lo que reavivó las preocupaciones sobre la inestabilidad del sistema eléctrico nacional, de acuerdo con el reporte de El Nacional.

Aquí en Puerto La Cruz también hubo un bajón”, “En Caracas, Baruta, fuerte bajón”, “Aquí en Guarenas apagones por docenas”, “En Mérida varios bajones y ahora sin luz”, fueron algunos de los mensajes publicados por usuarios en redes sociales tras los cortes registrados en distintas zonas del país.

Hasta el momento, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas o el alcance de las interrupciones.

La frecuencia de las fallas eléctricas en Venezuela se mantiene como un problema crónico, asociado a la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura y el deficiente mantenimiento del sistema eléctrico nacional a lo largo de los años.