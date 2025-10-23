Anuncian trabajos de recuperación en Museo Lía Bermúdez y el Maczul

Un festival de talento artístico internacional, nacional, regional y local se vivirá durante la edición número 59 de la Feria Internacional de la Chinita, que inicia su programación “con todos los hierros”, el próximo 27 de octubre con la presentación a la prensa de las candidatas al reinado infantil en el Teatro Niños Cantores del Zulia.

Así lo informó, en rueda de prensa este jueves 23 de octubre, Omar Enrique, presidente del Comité de Feria, junto al alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino y el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera.

Aproximadamente 15 artistas por día se presentarán en esta edición de la feria. Tendremos talento de la talla de Bonny Cepeda; a Jean Carlos Centeno, intérprete de música vallenata; a la dominicana, Miriam Cruz; entre muchos otros”, dijo el presidente del Comité de Feria.

Asimismo dirán presente Las Chicas del Can, Ronald Borjas y agrupaciones gaiteras como Pillopo, Cardenales del Éxito, Tren Gaitero, VHG, Gaiteros de El Tablazo, Neguito Borjas, entre muchos otros.

El Teatro Niños Cantores será el escenario para elegir el 31 de octubre a la reina infantil y el 1ero de noviembre se hará el certamen de la soberana de la festividad en honor a La Chinita.

Encendido de Bella Vista y desfile

El acostumbrado encendido de la avenida Bella Vista será el día 7 de noviembre, evento que contará con una tarima central en la Plaza El Ángel con agrupaciones musicales y una segunda tarima en 5 de Julio también con presentaciones de agrupaciones, informó Omar Enrique.

Para el 8 de noviembre Día del Gaitero y con apoyo del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre y la Fundación Nacional de la Gaita Gaiteros de Corazón, se llevará a cabo un concierto en el que participarán los niños y niñas de las diversas escuelas de gaitas del estado. Esto tendrá lugar en la Plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, según lo indicó Endri Méndez, presidente de La Fundación Gaiteros de Corazón.

Para el 9 de noviembre fue anunciado el emblemático desfile inaugural que partirá de la avenida 13 A con 5 de Julio y culmina en la Plaza de la República. En este evento participarán bandas shows, carrozas, comparsas y agrupaciones musicales. Habrá además premiaciones.

Feria infantil y un amanecer musical

Omar Enrique, anunció además que esta edición número 59 también está pensada para los más pequeños de la casa con actividades diarias infantiles en la Vereda del Lago, Parque Monumental “Ana María Campos” y en la Plaza de la República. “Desde fiestas musicales hasta castillos inflables, porque esta feria también es para ellos”.

Finalmente para el acostumbrado amanecer de feria entre los artistas invitados están, Elder Dayan, Felipe Peláez, Alex Manga, Sergio Vargas, Miriam Cruz, El Potrillo, Omar Enrique, Omar Acedo, Pillopo, Cardenales del Éxito, Alitasía, entre muchos más, en 5 de Julio. En cada uno de los espacios estarán organismos de seguridad para el resguardo de los ciudadanos, así como ambulancias.

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, durante la rueda de prensa, mencionó parte de los trabajos que desde el gobierno regional se ejecutan en pro de los zulianos, “estamos invirtiendo en el área cultural del estado Zulia, en infraestructuras como el Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, (CAM-LB); el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), entre otros, para que quienes visiten la entidad tengan espacios para recrearse y disfrutar de las variadas opciones que tenemos en nuestra tierra, concluyó la máxima autoridad regional.