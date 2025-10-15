Alcaldía apalanca motor económico en alianza con el sector privado

Con la inauguración este miércoles 15 de octubre, de una nueva sede de la cadena farmacéutica FarmaVenezuela en Los Haticos, la Alcaldía de Maracaibo, en alianza estratégica con el sector privado, apalanca los motores económico y comercial de la ciudad.

Miguel Silva, Intendente Urbano, en representación del alcalde bolivariano de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, detalló “el alcalde ha sido enfático en la decisión de invitar a todo el empresariado a trabajar junto a nosotros por la ciudad. Ver hoy a FarmaVenezuela desarrollándose y expandiéndose en la ciudad es muestra de ello”.

Acotó el funcionario que, “desde la Alcaldía incentivamos al sector empresarial. El alcalde lo ha dicho, él los invita a todos a reconstruir Maracaibo, a convertirla nuevamente en la primera ciudad de Venezuela”.

Silva informó que, el trabajo por el crecimiento económico de la ciudad ya es un hecho.

Anunció que, por disposición del alcalde Di Martino, desde la alcaldía acompañarán a las grandes empresas que tengan voluntad de invertir en la ciudad a través de facilidades en materia tributaria, “les daremos facilidades de meses, incluso de años”, aseguró.

Esta nueva sede de FarmaVenezuela se convierte en la cuarta sucursal operativa de esta cadena de tiendas.

Dimas Landino, cofundador de la firma explicó, “con esta inauguración ponemos en marcha nuestra cuarta tienda y anunciamos para los próximos meses, la apertura de tres sedes más, una de ellas en la Costa Oriental del Lago, específicamente en Cabimas”.

Generar más empleos directos e indirectos

Con esta nueva sucursal el sector privado en conjunto con la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, genera más de 220 empleos directos y sobrepasa los cien indirectos, lo que contribuye con el fortalecimiento del movimiento económico y comercial de la parroquia Cristo de Aranza.

Los directivos de la cadena de tiendas agradecieron la voluntad y disposición que se muestra desde la Alcaldía de Maracaibo, en pro de la dinamización económica de la ciudad.

Esta cuarta sede de la cadena farmacéutica, cuyo concepto se fundamenta en el modelo de multitienda, abre sus puertas desde este miércoles 15 de octubre en horario de 7:00 am a 11:00 pm, de lunes a domingo.



Trae un concepto innovador con la incorporación de venta de línea de ropa, que se suma a las ya existentes en el resto de sedes como es, farmacia, víveres, hogar, ferretería, carnicería, entre otros.

Landino enfatizó que FarmaVenezuela ofrece todos sus productos a precios asequibles que permiten ahorro del 20 %, además de diversos métodos de pago.

Miriam Marriaga, habitante del sector El Progreso dijo, “me parece muy bueno esto porque nos hacía falta, ya así tenemos un centro de compras cercano para muchas comunidades que están en esta zona”.

En el acto de despeje de cinta que marcó el inicio oficial de operaciones de esta sede, Silva estuvo acompañado por Mayreth Acosta, directora de Salud municipal; Karen Soto de Turismo, acompañados por el alcalde de San Francisco, Héctor Soto, quien aplaudió el trabajo conjunto del sector privado y el gobierno municipal.