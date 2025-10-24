Zverev asegura su plaza en las Nitto ATP Finals tras avanzar a semifinales en Viena

El alemán Alexander Zverev, dos veces campeón de las Nitto ATP Finals, confirmó su participación en el torneo de final de temporada al avanzar a las semifinales del torneo de Viena tras la retirada de Tallon Griekspoor. Con este resultado, se convierte en el cuarto jugador individual clasificado, uniéndose a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y Novak Djokovic.

Este será el octavo año consecutivo en el que Zverev compite en la Copa de Maestros, que se disputará del 9 al 16 de noviembre en el Pala Alpitour de Turín. El alemán ha mantenido un nivel constante durante la temporada, consolidando su posición en la Carrera a Turín desde principios de año gracias a su destacada actuación en el Abierto de Australia, donde llegó a su tercera final de Grand Slam.

Además, Zverev celebró su 24º título en el ATP Tour al imponerse en el torneo de Múnich, donde compitió como local sobre arcilla. Durante la temporada, también alcanzó la final en Stuttgart y logró avanzar hasta las semifinales en los ATP Masters 1000 de Toronto y Cincinnati, demostrando su consistencia en el circuito internacional.

Con al menos un título ganado en nueve de las últimas diez temporadas, Zverev sigue consolidándose como uno de los referentes del tenis mundial y llega a Turín con expectativas de pelear por otro trofeo en el evento que reúne a los mejores del año.