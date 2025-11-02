Yamal, Ferran y Rashford encaminan triunfo del Barça 3-1 sobre Elche

.El Barcelona volvió a imponer su jerarquía en LaLiga tras vencer con autoridad 3-1 al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic, en un duelo correspondiente a la jornada 11 de la temporada 2025-26. El conjunto de Hansi Flick, que venía de perder en la fecha anterior, retomó el rumbo con una actuación convincente que le permitió recuperar el segundo lugar del campeonato, alcanzando los 25 puntos, a cinco del Real Madrid.

El arranque del encuentro fue un monólogo azulgrana. Con una presión alta y transiciones veloces, el Barça encontró el gol rápidamente. Lamine Yamal, figura destacada del compromiso, aprovechó un error en la salida del Elche para abrir el marcador con una definición precisa de zurda tras una asistencia de Alejandro Baldé. Apenas tres minutos después, Ferran Torres amplió la ventaja tras una combinación en el área que culminó con su tanto número 50 vistiendo la camiseta blaugrana. El atacante dedicó su celebración a las víctimas de las inundaciones en Valencia, mostrando una camiseta con la frase: “29 octubre 2024. València, sempre en la memòria”.

El Elche, que se había mostrado desconectado en la primera media hora, logró reaccionar antes del descanso. Rafa Mir descontó con una buena definición cruzada tras recibir un pase filtrado desde la banda izquierda, dejando sin opciones al guardameta Wojciech Szczęsny. Ese tanto dio algo de vida a los visitantes, aunque en la segunda mitad la superioridad técnica del Barcelona volvió a ser determinante.

Marcus Rashford, selló el 3-1 definitivo al minuto 61. El inglés aprovechó un centro de Fermín López y, tras controlar dentro del área, sacó un potente disparo que pegó en el travesaño antes de colarse en la portería, desatando la euforia en Montjuic.

Con esta victoria, el Barcelona extendió su paternidad sobre el Elche: suma 28 partidos consecutivos sin perder en casa ante los ilicitanos, con un saldo de 21 triunfos y siete empates. El equipo visitante, por su parte, sigue sin conocer la victoria como visitante frente a los culés desde 1975 y acumula cuatro jornadas sin ganar.