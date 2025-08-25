Xabi Alonso deja las cosas claras a Vinicius Jr.: “Nadie tiene su lugar garantizado”

El DT del Real Madrid, Xabi Alonso, dejó a Vinicius Jr. en el banquillo, lugar que ocupó por primera vez en cuatro temporadas. Sin embargo, todo pareció dar resultado, pues la Casa Blanca se impuso al Real Oviedo 3-0, con el brasileño como factor clave al ingresar a la cancha.

El técnico oriundo de Tolosa, que ha impuesto un estilo moderno y una gestión exigente, explicó tras el partido que nadie tiene su puesto asegurado.

Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos, para sacar el mejor equipo posible. A veces puedes iniciar y ser importante o tener unos minutos y ser importante”, declaró, citado por Meridiano.

La medida buscó mantener a todo el plantel enfocado y competitivo. Durante la primera parte, las cámaras siguieron de cerca las reacciones del brasileño, que se mostró disperso entre bostezos y risas. Sin embargo, el “pique” surtió efecto: Vinicius ingresó en el minuto 63 por Rodrygo y cambió radicalmente su actitud.

El número 7 se mostró comprometido tanto en ataque como en defensa, robó un balón que derivó en la asistencia del 2-0 y cerró la goleada marcando el tercer tanto. Con este gesto, Alonso dejó claro que el mérito diario pesará más que los nombres, y Vinicius respondió demostrando que está dispuesto a pelear su lugar.