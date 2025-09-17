Visa anuncia cambios en su cúpula directiva para América Latina y el Caribe

Nuno Lopes Alves asumirá la presidencia regional en medio de la transformación del sector de pagos. Visa ha comunicado una reestructuración en su equipo ejecutivo para la región, con tres movimientos clave que marcarán un nuevo rumbo. A partir del 1 de octubre, Nuno Lopes Alves, quien lidera las operaciones en Brasil desde 2021, tomará el cargo de presidente regional.

Simultáneamente, Eduardo Coello será nombrado presidente del consejo, enfocándose en la relación con autoridades gubernamentales y representantes del sector financiero. Mientras tanto, Rodrigo Cury asumirá el cargo de vicepresidente senior y director general de Visa para Brasil.

Nuno Lopes Alves: Trayectoria y nuevo desafío

Con 25 años de experiencia en banca, pagos y consultoría, Lopes Alves reemplazará a Coello en la presidencia regional. Nacido en Brasil y criado en Portugal, se unió a Visa en 2017 para liderar la estrategia de la compañía en el mayor mercado de América Latina. Durante su gestión en Brasil, enfrentó la transformación provocada por Pix, el sistema de pagos instantáneos del Banco Central, que alteró los hábitos de consumo, redujo los costos de transacción y obligó a las empresas tradicionales a reconsiderar sus estrategias.

Eduardo Coello: Un nuevo rol estratégico

Coello, quien ha estado más de 20 años en Visa, continuará en la compañía como presidente del consejo. Visa destacó que este cargo es clave para fortalecer las relaciones institucionales en un sector altamente influenciado por las políticas públicas y la regulación. Oliver Jenkyn, presidente de Grupo y Mercados Globales de Visa, resaltó la labor de Coello, agradeciendo su contribución para expandir el negocio de Visa a lo largo de su destacada carrera y expresando expectativas positivas para su impacto en su nuevo cargo.

Rodrigo Cury: Continuidad en Brasil

La promoción de Rodrigo Cury como director general de Visa para Brasil refuerza la continuidad del liderazgo local. Con más de 25 años de experiencia en banca y pagos, Cury se unió a Visa en 2024 para liderar el desarrollo de negocios con clientes privados. Antes de su llegada a Visa, ocupó roles importantes en el sector financiero, incluyendo la dirección de banca en Stone y la creación de BTG+, el banco digital de BTG Pactual lanzado en 2020.

La presión de Pix y la transformación del mercado de pagos

El ecosistema de pagos en Brasil está en plena transformación con la expansión de Pix. En 2024, este sistema procesó más de 63.800 millones de transacciones, consolidándose como una herramienta clave en los hábitos financieros del país, lo que intensifica la competencia para empresas como Visa. Para adaptarse a este nuevo contexto, Visa lanzó en junio Visa Conecta, una unidad de negocios independiente dentro de Visa Inc. Su primer producto integra Pix con Open Finance, permitiendo realizar pagos para compras en línea de manera más sencilla, eliminando procesos adicionales y reduciendo las fricciones en el comercio electrónico.

Competencia en aumento en América Latina

La expansión de las fintechs y las soluciones digitales locales está intensificando la competencia en toda la región. El modelo de Pix ha servido como referencia para otros países de América Latina, como México y Argentina, que están evaluando la posibilidad de implementar sistemas de pagos instantáneos similares, lo que podría reconfigurar la dinámica de mercados que históricamente han sido dominados por las tarjetas de crédito.

Con información de Bloomberg