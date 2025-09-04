Venezuela cae goleada 3-0 en Argentina con dos de Messi: Se jugarán la clasificación ante Colombia

La Vinotinto sufrió una dura derrota en Buenos Aires y se jugará la vida en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Este jueves, la selección venezolana cayó 3-0 ante Argentina en el estadio Monumental de Núñez, en un partido marcado por el brillo de Lionel Messi, quien firmó un doblete en lo que fue su último encuentro oficial con la Albiceleste en territorio argentino.

El vigente campeón del mundo impuso condiciones desde el arranque y encontró en Messi a su gran figura, mientras que la selección criolla salió con una línea de cinco defensores, en busca de aguantar un resultado que no pudo concretarse.

A los 39 minutos, el astro rosarino abrió el marcador con una definición exquisita: recibió una asistencia de Julián Álvarez y, con un sutil toque, elevó la pelota por encima del arquero Rafael Romo para firmar un gol de antología.

En la segunda parte, el dominio argentino se mantuvo y se tradujo en el segundo tanto a los 76 minutos, cuando Nicolás González lanzó un centro preciso que Lautaro Martínez, recién ingresado, conectó de palomita para ampliar la ventaja.

Solo cinco minutos después, al 81', Messi apareció nuevamente en el área para empujar el balón al fondo de la red, tras una gran jugada iniciada por Rodrigo De Paul y asistida por Thiago Almada.

Con esta victoria, Argentina llegó a 38 puntos y reafirmó su liderazgo absoluto en la tabla, con el primer lugar asegurado y la posibilidad de superar la barrera de los 40 puntos en la última jornada. Messi, además, alcanzó los ocho goles en estas Eliminatorias y llegó a 114 tantos con la camiseta de su selección, consolidándose como máximo artillero histórico.

Para Venezuela, en cambio, la derrota deja un panorama complicado. La Vinotinto se mantiene en el séptimo lugar con 18 unidades, apenas una por encima de Bolivia, que cayó este jueves 3-0 en Barranquilla, cuando resta solo una fecha por disputarse.

El martes 9 de septiembre, el conjunto tricolor recibirá a Colombia en el estadio Monumental de Maturín, a las 6:30 p.m., en un duelo histórico que paralizará al país, en donde una victoria asegurará el cupo al repechaje y sus aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo.