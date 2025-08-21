Veintidós heridos deja brutal batalla campal en tribuna durante partido entre Independiente y U. de Chile

El partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile fue suspendido el miércoles debido a graves disturbios ocurridos en las gradas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Argentina. La violencia entre los aficionados empañó lo que prometía ser un duelo vibrante y ya ha generado una respuesta oficial de la Conmebol.

La Confederación Sudamericana de Fútbol condenó "enérgicamente" los hechos a través de un comunicado y aseguró que tomará las medidas disciplinarias correspondientes. Además, subrayó su compromiso de actuar con la "mayor firmeza" de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria, manteniendo contacto constante con las autoridades de seguridad y recopilando toda la información necesaria para la Unidad Disciplinaria, informa el portal Bein Sports.

El encuentro fue detenido en el minuto 48, con el marcador 1-1 (2-1 global en favor de Universidad de Chile), después de que aficionados del equipo visitante lanzaran objetos como butacas y trozos de concreto hacia los hinchas locales. La situación empeoró cuando un grupo de seguidores de Independiente accedió a la zona de los visitantes, lo que derivó en una pelea generalizada y obligó al árbitro uruguayo Gustavo Tejera a suspender el partido.

Los goles habían sido anotados por Lucas Assadi (11’) para la U y Santiago Montiel (27’) para Independiente, en lo que debía ser una noche de fútbol que terminó marcada por el caos.

El parte policial informó de 111 detenidos, principalmente chilenos, así como un argentino y otro individuo cuya nacionalidad no fue precisada. Además, se reportaron 22 heridos, de los cuales dos permanecen en estado grave. Universidad de Chile también confirmó que entre sus aficionados hay 19 heridos, uno de ellos en estado crítico.

Conmebol instó a los clubes a reforzar las medidas de seguridad y prevenir que hechos de esta magnitud se repitan. Aunque aún se analiza la posibilidad de reprogramar o cancelar el resto del encuentro, la prioridad inmediata sigue siendo la seguridad de los jugadores y los aficionados.