Triunfo histórico: las Islas Feroe vencen 2-1 a República Checa y sueñan con el Mundial

Las Islas Feroe volvieron a sorprender al fútbol europeo al imponerse 2-1 a la República Checa en Tórshavn, consolidándose como una de las grandes revelaciones de las eliminatorias rumbo al Mundial. Tras su contundente victoria 4-0 sobre Montenegro, el equipo nórdico reafirmó su carácter y orden táctico frente a un rival de mayor jerarquía.

El encuentro, disputado en el Estadio Nacional de Tórshavn ante 6.000 aficionados, comenzó a inclinarse a favor del local cuando Hanus Sørensen abrió el marcador al minuto 67 con un contragolpe que desató la euforia en las gradas. La República Checa respondió con Adam Karabec, quien empató al minuto 78, pero la alegría visitante duró poco. Martín Agnarsson aprovechó un error defensivo a nueve minutos del final y firmó el gol de la victoria, sellando un resultado histórico para un país con apenas 54.000 habitantes.

Con este resultado, las Islas Feroe alcanzan 12 puntos en el Grupo L, quedando a solo uno de Croacia y la República Checa, que comparten el liderato. La modesta selección nórdica mantiene viva la ilusión de clasificar por primera vez a un Mundial, aunque su último partido contra Croacia será decisivo para definir su destino.

Mientras tanto, los checos buscarán recuperarse en la última jornada ante Gibraltar. Sin importar cómo termine la fase de grupos, la gesta feroesa frente a la República Checa quedará como un hito memorable en la historia del fútbol europeo.