Telasco Segovia sentenció el pase de Inter Miami a la final de la Leagues Cup

El Inter Miami se clasificó a la final de la Leagues Cup tras vencer este miércoles a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium, en un partido donde Telasco Segovia se encargó de sellar la victoria con un gol en el tiempo de descuento.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que se fue al descanso en desventaja tras el tanto de Marco Pasalic a los 46’. Sin embargo, en la segunda mitad apareció Lionel Messi para cambiar el rumbo: igualó el marcador desde el punto penal a los 77’ y puso el 2-1 diez minutos después con una gran definición.

Cuando Orlando City buscaba desesperadamente el empate, Segovia aprovechó un contragolpe en el minuto 91 para marcar el 3-1 definitivo y asegurar la clasificación de Las Garzas a la final.

El duelo por el título se disputará el domingo 31 de agosto en el Lumen Field, donde el Inter Miami enfrentará a los Seattle Sounders, que superaron por 2-0 a Los Angeles Galaxy.