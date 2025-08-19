Swiatek gana el WTA 1.000 de Cincinnati y llega como favorita al US Open

La polaca Iga Swiatek, actual número 3 del ranking mundial, conquistó este lunes el título del WTA 1.000 de Cincinnati tras imponerse a la italiana Jasmine Paolini (número 9) por 7-5 y 6-4 en una final intensa que se resolvió en una hora y 49 minutos.

Con este triunfo, Swiatek suma el vigésimo cuarto trofeo de su carrera y el undécimo en torneos WTA 1.000, quedando a solo dos títulos de Serena Williams, la máxima ganadora en esta categoría con 13 coronas.

La campeona de Wimbledon venía de dos semifinales consecutivas en Cincinnati: en 2023 cayó ante la estadounidense Coco Gauff y en 2024 frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka, ambas eventual campeonas. Esta vez, sin embargo, logró romper su racha y alzar por primera vez el trofeo.

El título también le permite desplazar a Gauff en el ranking WTA y escalar al número 2, con lo que partirá como segunda cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos, que comienza el próximo domingo, evitando un cruce con Sabalenka hasta una hipotética final.

En el partido decisivo, Paolini sorprendió al inicio con un arranque arrollador que la puso 3-0 arriba tras un quiebre sobre la polaca. Sin embargo, Swiatek reaccionó con autoridad, encadenó cinco juegos consecutivos y recuperó el control. La italiana luchó para igualar y logró romper el saque de su rival cuando esta servía para el set, pero Swiatek volvió a imponerse y cerró la primera manga 7-5.

El segundo set mantuvo la intensidad. Swiatek quebró de entrada, Paolini respondió y logró ponerse por delante, pero la solidez de la polaca marcó la diferencia. Tras varios intercambios de quiebres, Swiatek tomó ventaja 5-3 y, aunque Paolini salvó su servicio, la número 3 del mundo sentenció con un 6-4 definitivo.

Swiatek no tendrá demasiado tiempo para celebrar, ya que este martes debutará en el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos. Hará pareja con el noruego Casper Ruud y se enfrentarán a los estadounidenses Frances Tiafoe y Madison Keys, en un formato renovado que se disputará a lo largo de dos días.