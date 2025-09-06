¡Sorpresa en Monza!: Verstappen arrebata la "pole" a los McLaren y bate récord del circuito

Max Verstappen volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más dominantes de la Fórmula 1 y se adjudicó la "pole position" del Gran Premio de Italia 2025, marcando un tiempo de 1’18’’792 y estableciendo un nuevo récord en el mítico circuito de Monza.

El neerlandés superó por apenas 77 milésimas a Lando Norris y por casi dos décimas a Oscar Piastri, acabando con el dominio de los pilotos de McLaren.

Con este registro, Verstappen alcanza su 45ª Pole en la Fórmula 1, lograda sin necesidad de rebufo, un factor clave en un trazado donde la aerodinámica y la velocidad punta son determinantes.

El rendimiento de los monoplazas volvió a ser decisivo, con McLaren destacando por delante de Ferrari y Mercedes. Gabriel Bortoleto se convirtió en el “mejor del resto” al conseguir la octava posición gracias al rebufo de Fernando Alonso.

El piloto asturiano volvió a brillar al aprovechar los rebufos durante toda la sesión y se aseguró la novena plaza, que pasará a ser octava mañana debido a la sanción de Lewis Hamilton, mientras que Carlos Sainz solo pudo amarrar el decimotercer lugar.

La clasificación comenzó con la Q1, marcada por la sorpresa de George Russell, quien con neumáticos medios usados logró marcar el mejor tiempo provisional y obligó a los favoritos a salir a un segundo intento. Verstappen quedó segundo, seguido por Lando Norris, mientras que Alonso y Sainz avanzaron cómodamente a la siguiente fase. Los eliminados de la primera ronda fueron Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly y Lawson.

En la Q2, Verstappen lideró desde el inicio con un 1’19’’140, seguido por Antonelli, Piastri y Russell. Alonso mostró su inteligencia al engancharse a Antonelli en su último intento y marcar un impresionante 1’19’’362, asegurando el octavo puesto provisional. La sesión dejó fuera a Carlos Sainz, Albon, Ocon, Hülkenberg y Bearman.

Finalmente, la Q3 definió el top 10. En el primer intento, Verstappen ya había superado a Leclerc, Piastri y Norris, mientras que Gabriel Bortoleto se colocó sexto gracias a un rebufo de Alonso. En la vuelta definitiva, el neerlandés mejoró su registro hasta 1’18’’792, llevándose la pole sin depender de ningún rebufo.

Norris y Piastri completaron la primera fila virtual, seguidos de Leclerc y Hamilton, quien saldrá décimo tras una sanción. Alonso y Bortoleto completaron el grupo de los 10 primeros, mostrando nuevamente la competitividad de Aston Martin y la inteligencia táctica del español.