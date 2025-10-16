Sinner vence a Tsitsipas y avanza a semifinales del Six Kings Slam

Jannik Sinner demostró este jueves la clara superioridad que mantiene actualmente sobre Stefanos Tsitsipas, al vencer al griego por 6-2 y 6-3 en su debut en el Six Kings Slam. Con esta victoria, el italiano asegura su lugar en las semifinales del evento saudí, donde se enfrentará al serbio Novak Djokovic, en lo que promete ser un duelo de alto nivel.

Sinner, quien había tenido que lidiar con algunos contratiempos físicos hace apenas una semana en Shanghai, donde abandonó su partido ante Tallon Griekspoor debido a calambres y agotamiento por el calor extremo, dejó atrás esas molestias sin problema alguno en su retorno a la competición. En esta ocasión, el transalpino no mostró signos de fatiga y firmó una victoria contundente en tan solo una hora y 16 minutos. El primer set incluso estuvo al borde del rosco, antes de que Tsitsipas lograra maquillar algo el marcador en la segunda manga.

El resultado en la cancha fue una clara demostración de las diferencias actuales entre ambos jugadores. A pesar de que Tsitsipas había dominado históricamente el cara a cara con Sinner, con un récord de 6 victorias en 9 encuentros previos, este partido no mostró similitudes con los duelos anteriores. La última vez que se enfrentaron, en Montecarlo en 2024, el griego salió victorioso en tierra batida, pero el contexto ha cambiado radicalmente.

El griego, actual número dos del mundo, sigue buscando recuperar su estabilidad tanto en el plano deportivo como fuera de él. Después de una temporada irregular, marcada por varios cambios de entrenador y resultados inconsistentes, Tsitsipas no ha podido encontrar continuidad en su rendimiento.

Tras un inicio prometedor, con su victoria en Dubai y su duodécimo título de su carrera, el heleno ha sufrido en su recorrido posterior. Desde sus cuartos de final en Barcelona y Montecarlo, no ha sido capaz de encadenar victorias consecutivas en ningún torneo importante. En 2024, su balance de victorias y derrotas refleja su dificultad para volver a su mejor nivel: solo 22 victorias frente a 18 derrotas.

En contraste, Sinner sigue imparable. El joven italiano, que este año se coronó campeón en el Abierto de Australia, Wimbledon y Pekín, mantiene un ritmo de juego inalcanzable para muchos de sus rivales, incluido Tsitsipas. Desde el inicio del encuentro, Sinner mostró su superioridad, comenzando con un 5-0 que presagiaba una victoria arrolladora. Aunque Tsitsipas pudo rescatar algunos puntos en la primera manga, no hubo oportunidad de respuesta en la segunda, donde Sinner rompió el saque del griego desde el comienzo y continuó dominando sin ceder terreno.

Para Tsitsipas, este resultado marca otro revés en su temporada, que además le deja un saldo económico considerable, un millón y medio de dólares por su participación en el Six Kings Slam, pero poco consuelo deportivo. La exhibición saudí, además de ofrecer premios millonarios, le deja al heleno la sensación de estar atrapado en una dinámica negativa que parece difícil de romper.

Por su parte, Sinner se prepara para su enfrentamiento con Novak Djokovic, un rival con el que ha tenido una rivalidad creciente en los últimos tiempos. El serbio, que también sufrió una eliminación inesperada en Shanghai a manos de Valentin Vacherot, no ha logrado vencer a Sinner en los últimos cinco enfrentamientos directos. El balance entre ambos es favorable al italiano, quien ha ganado en los últimos choques de Wimbledon y Roland Garros. Este será el undécimo enfrentamiento entre ambos, con Sinner dominando la serie reciente.