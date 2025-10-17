Sinner arrasa a Djokovic y se cita con Alcaraz en la final del Six Kings Slam

El italiano Jannik Sinner volvió a demostrar por qué es uno de los grandes del momento al superar con autoridad a Novak Djokovic por 6-4 y 6-2 en apenas 63 minutos de juego. Con este triunfo, Sinner se clasificó a la final del prestigioso Six Kings Slam, donde se enfrentará a Carlos Alcaraz en un duelo que reedita la final del año pasado.

Alcaraz, por su parte, selló su pase tras imponerse al estadounidense Taylor Fritz, y tendrá una oportunidad de revancha frente al transalpino, quien lo venció en este mismo escenario en 2024.

Será la séptima final entre Sinner y Alcaraz, quienes ya han protagonizado quince enfrentamientos en el circuito. El historial favorece al español con un claro 10-5, incluyendo triunfos recientes en el US Open y Cincinnati. No obstante, Sinner se impuso en su duelo más importante, en Wimbledon, lo que suma más tensión y expectativa a este nuevo capítulo de su rivalidad.

Ambos llegan como los dos mejores tenistas del mundo, claramente por encima del resto, y pelearán este sábado 18 de octubre por el título del torneo más exclusivo del calendario, que además ofrece una bolsa de premios sin precedentes.

Sinner, vigente campeón, mostró una versión implacable ante Djokovic. Le quebró el servicio en el tramo decisivo del primer set y cerró con firmeza por 6-4. En el segundo parcial, el italiano mantuvo la intensidad y volvió a romper el saque del serbio en el juego inicial, sellando un contundente 6-2.

Djokovic, lejos de su mejor forma, continúa sin sumar títulos de peso en 2024. El último gran año del serbio fue 2023, cuando conquistó siete trofeos, incluyendo tres Grand Slams y dos Masters 1000. Su derrota ante Sinner no solo confirma su bajón, sino también el cambio de guardia en lo más alto del tenis mundial.