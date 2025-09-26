Sergio Busquets anuncia su retiro del fútbol a los 37 años

Sergio Busquets, actual mediocampista del Inter Miami y leyenda del FC Barcelona, comunicó este jueves su decisión de retirarse del fútbol profesional al término de la presente temporada de la Major League Soccer (MLS), poniendo fin a una carrera de casi dos décadas marcada por títulos, liderazgo y un estilo de juego inconfundible.

A sus 37 años, el internacional español compartió un emotivo video en redes sociales donde expresó su gratitud y satisfacción por todo lo vivido en su trayectoria: "Estos serán mis últimos meses como futbolista. Me voy feliz, lleno y profundamente agradecido". Con esas palabras, Busquets confirmó lo que muchos veían venir: el cierre de una era en el fútbol moderno.

Surgido de la cantera del Barça, dio el salto al primer equipo en 2008 bajo la dirección de Pep Guardiola. Rápidamente se consolidó como pieza clave en el engranaje de aquel equipo histórico que, liderado por Lionel Messi, revolucionó el fútbol mundial con su dominio y estilo.

Además de ser uno de los pilares del Barça más laureado, Busquets también dejó una huella imborrable en la selección española, con la que disputó 143 partidos y ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010 y la Eurocopa de 2012. Su inteligencia táctica, lectura del juego y discreto protagonismo lo convirtieron en un referente silencioso pero esencial.

En el palmarés con el Barcelona destacan 3 Champions League, 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. En su etapa final, en el Inter Miami, se reencontró con viejos amigos como Messi, Jordi Alba y Luis Suárez, y conquistó la Leagues Cup y la Supporters’ Shield.

Con su retirada, Busquets cierra un capítulo dorado del fútbol contemporáneo y se une a figuras como Xavi e Iniesta, sus históricos compañeros de batallas, que también han colgado las botas.