Scaloni llora al hablar del último partido oficial de Messi en Argentina: será titular ante Venezuela

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, anticipó lo que espera de Lionel Messi para el encuentro contra Venezuela en el estadio Monumental, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas, un partido que marcará la despedida del capitán en un encuentro oficial en suelo argentino.

Durante la conferencia de prensa, Scaloni no pudo contener la emoción al referirse a lo que significa dirigir a Messi y a lo que implicará su ausencia cuando decida retirarse de la Albiceleste.

Por lo que ya declaró Leo, será un partido emotivo, especial, lindo. Hay que disfrutarlo, como siempre decimos. Yo soy el primero que disfruta poder entrenarlo”, expresó el entrenador, citado por Espn.

Scaloni también instó a los hinchas a valorar este momento único: “Es un placer tenerlo. Esperemos que la gente que vaya a la cancha lo disfrute y que él mismo también lo haga”.

El DT confirmó que Messi será titular frente a la Vinotinto: “Él juega, está claro, ¿cómo no va a jugar?”.

Además, señaló que lo considera para el segundo compromiso de la doble fecha de Eliminatorias, ante Ecuador: “En principio, todos los jugadores viajarán a Ecuador, dependiendo de cómo terminen el partido contra Venezuela”.

Visiblemente conmovido, Scaloni se quebró al hablar del día en que Messi decida despedirse definitivamente de la selección: “Será un momento muy difícil para todos, para el grupo y para el país”.