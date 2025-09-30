Salomón Rondón anota el gol del triunfo de Real Oviedo sobre el Valencia

El Real Oviedo sorprendió en Mestalla al vencer 1-2 al Valencia con una remontada agónica en la que el venezolano Salomón Rondón fue protagonista decisivo. Su gol en el minuto 86 selló la victoria y otorgó al club asturiano su segundo triunfo desde su regreso a Primera División.

El encuentro, reprogramado tras el temporal que afectó a la Comunidad Valenciana, arrancó con dominio local. Apenas en el minuto 4, Arnaut Danjuma adelantó al Valencia con un remate certero tras centro de Luis Rioja. Los de Mestalla controlaron el juego durante gran parte del primer tiempo, aunque sin ampliar diferencias.

En la segunda mitad, el duelo dio un giro inesperado. El Valencia tuvo la ocasión de sentenciar desde el punto de penalti al 70’, pero Aarón Escandell detuvo el disparo de Danjuma. Esa acción revitalizó al Oviedo, que encontró aire fresco con los cambios de su técnico: Luka Ilic, Ilyas Chaira y Salomón Rondón ingresaron entre los minutos 65 y 76, reportó Claro Sports.

La reacción visitante llegó en la recta final. Al 85’, Ilic marcó el empate tras un saque de esquina. Solo un minuto después, Lucas Ahijado condujo un contragolpe por la banda y sirvió el balón a Rondón, quien definió con jerarquía dentro del área para consumar la remontada.

El Valencia buscó la igualdad en un añadido de 11 minutos, pero se estrelló con la férrea defensa carbayona. Escandell y la zaga resistieron los últimos intentos de Diego López, Diakhaby y Ramazani.

El pitazo final confirmó la gesta del Oviedo y la primera diana de Rondón en la temporada, un tanto que lo consolida como referente ofensivo del equipo. Para el Valencia, en cambio, quedó la frustración de haber desperdiciado una ventaja temprana y un penalti que pudo cambiar la historia del partido.