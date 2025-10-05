Russell domina en Singapur y aviva la lucha por el Mundial de F1

George Russell se impuso con autoridad en un Gran Premio de Singapur carente de emoción, consiguiendo su segunda victoria de la temporada 2025 y consolidando su avance en la clasificación del Mundial de Fórmula 1.

El británico lideró de principio a fin, sin dar opciones a Max Verstappen, quien terminó segundo y continúa acercándose peligrosamente a los McLaren en la lucha por el campeonato. Lando Norris completó el podio tras superar a su compañero Oscar Piastri, que aún conserva el liderato del certamen.

La carrera, disputada sin la aparición del coche de seguridad, estuvo marcada por la estrategia y la gestión de neumáticos más que por la acción en pista. Fernando Alonso volvió a sumar puntos valiosos al finalizar octavo, aunque una parada desastrosa de 9,2 segundos en boxes por parte de Aston Martin estuvo a punto de comprometer su resultado.

El asturiano protagonizó uno de los pocos momentos destacados de la jornada al recuperar posiciones con una maniobra brillante sobre Isack Hadjar, mientras Lewis Hamilton, que terminó séptimo, cruzó la meta con graves problemas de frenos.

Carlos Sainz, por su parte, consiguió una meritoria remontada hasta la décima posición tras una estrategia arriesgada con neumáticos medios que le permitió volver a los puntos. El piloto madrileño compartió el top 10 con su compatriota Alonso, repitiendo la doble presencia española en zona de puntos por segunda vez en la temporada (la anterior fue en Canadá).

Entre los jóvenes talentos, Kimi Andrea Antonelli destacó con un sólido quinto lugar, superando a los Ferrari de Charles Leclerc (6º) y a Hamilton (7º). McLaren, aunque aseguró su segundo título consecutivo de constructores, no pudo celebrar demasiado: tanto Norris como Piastri se marcharon del circuito con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad ante el dominio de Russell.

La FIA investiga ahora la situación del monoplaza de Hamilton, luego de que Alonso denunciara que el Mercedes del británico terminó la carrera con los frenos en condiciones peligrosas.