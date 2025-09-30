Real Madrid arrolla 0-5 al Kairat con hat trick de Mbappé

El Real Madrid cumplió con creces este martes al golear 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con un triplete de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

El equipo local comenzó con intensidad, pero el astro francés abrió el marcador desde el punto de penalti en el minuto 26. Luego amplió la ventaja en el 52 tras una larga carrera y volvió a marcar en el 73 con un potente disparo desde la media luna. Eduardo Camavinga se unió a la goleada con un cabezazo en el 83, y Brahim Díaz cerró la cuenta en el descuento (90+3).

La victoria supone un bálsamo para los blancos tras la dura derrota en Liga frente al Atlético de Madrid (5-2) el pasado sábado. Antes, el conjunto dirigido por Xabi Alonso ya había vencido al Olympique de Marsella (2-1) en su debut europeo. “Es importante marcar cuando tienes las oportunidades. Objetivo cumplido, los jugadores han jugado con seriedad. Volvemos pensando en el Villarreal”, declaró el técnico en rueda de prensa.

De acuerdo con reseña de la AFP, el Real Madrid impuso presión y juego directo ante un Kairat que no dejó de competir, aunque falló ocasiones claras. El primer gol llegó después de un penalti provocado por Franco Mastantuono, que fue derribado dentro del área. Mbappé no falló desde los once metros.

El delantero francés, imparable en este inicio de temporada con ocho tantos en Liga y cinco en Champions, aprovechó un pase largo de Thibaut Courtois para anotar el segundo. Después tuvo en sus botas el tercero tras una asistencia de Vinícius, pero falló ante el portero. No tardó en resarcirse: tras una combinación entre Rodrygo y Arda Güler, volvió a marcar y dejó el partido sentenciado antes de ser sustituido en el 82.

Rodrygo también participó en el cuarto tanto, al servir un balón al área que Camavinga remató de cabeza. Ya con el rival hundido, Brahim Díaz completó la ‘manita’ con un disparo cruzado que entró tras pegar en el poste.

Nunca hay que olvidar lo que ha pasado el fin de semana. Esta es otra competición y hay que trabajar para ser mejor cada día”, dijo Mbappé a Movistar+, en referencia a la derrota ante el Atlético. Sobre su actuación, añadió: “Mi trabajo es ayudar al equipo y sólo pienso en hacer lo que puedo para que el equipo gane partidos y trofeos”.

Xabi Alonso elogió la influencia de su delantero: “Necesitamos que florezca su calidad. No sólo por los goles, por todo. Por su influencia. Puede hacer una temporada espectacular”.