Países Bajos derrota 3-2 a Lituania y Depay se convierte en su máximo goleador histórico

El delantero neerlandés llegó a 52 goles gracias a un doblete que dio el triunfo ante los lituanos, en una pobre actuación del equipo de Ronald Koeman. Depay superó los 50 tantos que ostentaba Robin Van Persie. Países Bajos lidera el grupo G con 10 puntos, tres más que Polonia y Finlandia
José Gabriel Lugo
@VersionFinal ANP

Con Memphis Depay como gran protagonista, Países Bajos derrotó este domingo 2-3 a Lituania en Kaunas, en un partido clave de la clasificación europea al Mundial 2026. El delantero del Corinthians firmó un doblete histórico que lo convierte en el máximo goleador de la Oranje, con 52 tantos, superando los 50 que ostentaba Robin van Persie.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman parecía encaminar una victoria tranquila, pero complicó el encuentro al final de la primera parte. Tras adelantarse 0-2, los neerlandeses concedieron dos goles casi consecutivos, obra de Gvidas Gineitis (36’) y Edvinas Girdvainis (43’), que reavivaron las esperanzas locales.

La zaga conformada por Virgil van Dijk y Stefan de Vrij mostró desconcentraciones que encendieron las alarmas, apenas tres días después del empate 1-1 en Róterdam frente a la Polonia de Robert Lewandowski.

En la segunda mitad, el potencial ofensivo neerlandés volvió a marcar diferencias. Al 64’, Denzel Dumfries envió un centro perfecto que Depay transformó en el gol decisivo para sellar la victoria. Pese a los intentos lituanos y algunos sustos en los minutos finales, los Oranje supieron aguantar para sumar tres puntos vitales.

En la tabla provisional del Grupo G, Países Bajos lidera con 10 puntos, tres más que Polonia y Finlandia, que se enfrentaban este mismo domingo en Cracovia.

El capitán neerlandés, Virgil van Dijk, no ocultó su autocrítica tras el encuentro. “Podemos calificar nuestra actuación como muy mala, excepto por Memphis. Vas ganando 2-0 y dejas escapar esa ventaja con demasiada facilidad. Fuimos descuidados con la posesión, no ganamos los duelos y perdimos muchos segundos balones”, atizó.

