Ousmane Dembelé gana el Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé escribió este lunes una de las páginas más importantes de su carrera al ganar el Balón de Oro, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, informa Sports Illustrated.

El extremo francés, de 28 años, vive su mejor momento tras una temporada brillante con el Paris Saint-Germain, donde se convirtió en pieza clave del equipo. Su desequilibrio, asistencias y goles resultaron determinantes tanto en la liga francesa como en la Champions League.

La regularidad, un aspecto que durante años se vio afectado por las lesiones, fue la base de este éxito. Dembelé logró mantenerse sano y mostró todo su potencial justo en el momento decisivo. Su buen rendimiento con la selección de Francia, donde recuperó protagonismo, reforzó su condición de estrella.

Ahora, el reto será sostener este nivel en una nueva campaña llena de expectativas. En el PSG, su sociedad con otros atacantes de primer nivel mantiene vivo el sueño de conquistar todos los títulos, mientras que con su país buscará sumar más logros en los grandes torneos internacionales.

Superadas las dificultades del pasado, Dembelé disfruta de su plenitud futbolística y confirma que ha alcanzado la cima del fútbol mundial.