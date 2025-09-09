Noruega destroza 11-1 a Moldavia con repóker de Haaland

La selección de Noruega protagonizó una goleada histórica al vencer 11-1 a Moldavia este martes en Oslo, en su quinto partido de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, sumando así su quinta victoria consecutiva.

Erling Haaland, del Manchester City, brilló con un repóker de goles, mientras que Thelo Aasgaard, joven volante ofensivo del Rangers de 23 años, aportó cuatro tantos. Felix Horn Myhre y Martin Ødegaard completaron la cuenta para el conjunto dirigido por Ståle Solbakken.

El único gol moldavo llegó por un error noruego, ya que Leo Østigård marcó en propia puerta.

Con este triunfo, Noruega se afianza en el liderato del grupo I con 15 puntos, seis más que Italia, que marcha segunda tras su dramática victoria 5-4 ante Israel, tercer clasificado, aunque los italianos tienen un partido pendiente.