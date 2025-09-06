Márquez gana la sprint en Cataluña y Ducati se corona campeón de constructores de MotoGP

Marc Márquez consolidó su dominio en la temporada de MotoGP al conseguir su 14° victoria en la carrera al sprint tras aprovechar la inesperada caída de su hermano menor, Alex Márquez, cuando lideraba a falta de cuatro vueltas. El podio lo completaron Fabio Quartararo (Yamaha) y Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici).

Con este nuevo triunfo, que representa su victoria número 14 en 15 carreras al sprint disputadas esta temporada, Ducati se aseguró matemáticamente el título de constructores, incluso con siete pruebas aún por disputarse.

Gigi Dall’Igna, director de la marca italiana, destacó la excepcional racha. “Lo normal es que se acerquen a nosotros. Lo que no es normal es ganar tantos años seguidos”, declaró tras la carrera.

Actualmente, Marc Márquez lidera el Mundial con 467 puntos, 187 más que Alex, quien sufrió la caída en la curva 10 tras perder adherencia en la rueda delantera de su Ducati satélite.

Tras la carrera, Marc celebró la victoria y el título de constructores. “Estoy muy contento por la victoria y porque hemos ganado el campeonato de constructores. Desafortunadamente, Alex se ha ido al suelo; yo ya había tirado la toalla porque no podía seguir su ritmo, pero al final se ha confiado y se ha caído. Pero es el que mejor ritmo lleva este fin de semana y mañana estará arriba”.

La carrera comenzó con una intensa lucha por la cabeza, con Marc intentando superar a Quartararo y a Pedro Acosta, quien momentáneamente ocupó la segunda posición. Alex Márquez llegó a consolidar el primer puesto con más de un segundo de ventaja sobre su hermano, pero un error en la curva 10 cambió el destino de la prueba.

Con la caída de Alex, Marc Márquez se mantuvo al frente hasta el final, asegurando los doce puntos y ampliando su ventaja en la clasificación general, que lo acerca a su séptimo campeonato en la máxima categoría del motociclismo mundial.