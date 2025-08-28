Madrid se medirá a Liverpool y City y el Barca a PSG y Chelsea en Champions

Los 36 equipos que buscan conquistar la Champions League 2025, cuya final se disputará el 30 de mayo en Budapest, ya conocen a sus ocho rivales en la fase de Liga. Los sorteos dejaron a los equipos españoles con desafíos variados: mientras el Real Madrid tendrá un grupo especialmente complicado, Barcelona, Atlético, Villarreal y Athletic deberán enfrentar diferentes niveles de dificultad para avanzar.

El Real Madrid fue el más afectado por el sorteo. Se enfrentará a rivales de gran peso como Manchester City (en el Bernabéu), Liverpool (en Anfield) y Juventus (en casa), además de disputar partidos a domicilio frente a Benfica, Marsella, Olympiacos, Mónaco y Kairat Almaty, en lo que representa el viaje más largo de esta edición de la Champions, recoge Marca.

Por su parte, el Barcelona logró un sorteo más favorable. Los culés jugarán ante Chelsea y PSG, considerados los más difíciles, y tendrán rivales más accesibles como Eintracht, Brujas, Olympiacos, Slavia, Copenhague y Newcastle.

El Atlético de Madrid se encuentra en una posición de dificultad media, mientras que Villarreal y Athletic Club deberán esforzarse para asegurarse un lugar entre los 24 mejores equipos de la fase de Liga. El Villarreal, dirigido por Marcelino, deberá enfrentar a Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos, un grupo exigente que pondrá a prueba su capacidad de clasificación.

El sorteo se realizó siguiendo criterios específicos: cada equipo se enfrentará a rivales de los cuatro bombos, con un partido en casa y otro fuera, sin enfrentamientos entre clubes de la misma federación ni más de dos rivales del mismo país.

El calendario completo de la Champions League, con fechas y horarios oficiales de los partidos de la fase de Liga, play-offs, octavos, cuartos, semifinales y final, se dará a conocer este sábado 30 de agosto.