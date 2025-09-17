Liverpool gana al Atlético de Madrid 3-2 con cabezazo de Van Dijk a última hora

El Liverpool consiguió un triunfo por 3-2 sobre el Atlético de Madrid en Anfield, gracias a un gol de Virgil Van Dijk en el minuto 92 que definió el partido tras una intensa reacción del equipo español. El encuentro comenzó de manera adversa para los visitantes, que encajaron dos goles en los primeros cinco minutos, aunque lograron recomponerse y acercarse al empate en la segunda mitad.

El primer tanto llegó al minuto tres a través de un rebote tras un tiro libre de Mohamed Salah, que descolocó al portero Jan Oblak. Poco después, Gravenberch y Salah combinaron para el 2-0, aprovechando la presión insuficiente del Atlético sobre su área. Las bajas de Julián Álvarez, Álex Baena, Johnny Cardoso, Josema Giménez y Thiago Almada condicionaron el inicio del equipo rojiblanco, reseña el diario español Tribuna.

El Atlético reaccionó con más claridad a medida que avanzó el partido. Pablo Barrios asistió a Raspadori, quien cedió el balón a Marcos Llorente para el 2-1 justo antes del descanso. En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Diego Simeone continuó intentando igualar el marcador, con acciones destacadas de Raspadori y Llorente. Cambios estratégicos, como la entrada de Koke, Sorloth y Nahuel Molina, permitieron al Atlético ganar presencia ofensiva y generar ocasiones claras.

Marcos Llorente logró el 2-2 al minuto 81 con un remate tras un centro de Mac Allister, repitiendo un escenario similar al empate logrado en Anfield en 2020. Sin embargo, en los minutos finales, Van Dijk conectó un cabezazo para el 3-2 definitivo, sellando la victoria del Liverpool. El resultado reflejó la combinación de un inicio complicado para el Atlético y la capacidad del equipo inglés para mantener su ventaja hasta el final.