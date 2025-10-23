Lionel Messi renueva con el Inter Miami hasta 2028

El Inter Miami confirmó este jueves la renovación de contrato de Lionel Messi por tres temporadas más, asegurando la continuidad del astro argentino hasta el año 2028. Con esta decisión, el club de la MLS retiene a su principal figura y consolida su proyecto deportivo y mediático a largo plazo.

Messi, de 38 años, llegó al conjunto estadounidense en el verano de 2023 y ha sido clave en su crecimiento tanto en lo futbolístico como en lo comercial. Durante la actual campaña, el capitán argentino firmó una temporada brillante: 29 goles y 19 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo goleador de la fase regular de la liga norteamericana.

La renovación fue anunciada con el mensaje “He’s home” (Está en casa), acompañado de un video en el que se observa a Messi rubricando su nuevo contrato en el Freedom Park, el moderno estadio que el club está construyendo cerca del aeropuerto de Miami y cuya inauguración está prevista durante el nuevo ciclo del jugador.

El Inter Miami, que hasta ahora disputa sus encuentros como local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, considera estratégica la permanencia de Messi para acompañar la mudanza a su nuevo hogar y mantener su impulso internacional.

El equipo dirigido por Javier Mascherano afrontará este viernes su serie de primera ronda de playoffs frente al Nashville, en una MLS que continúa consolidándose como destino de grandes figuras del fútbol mundial en las etapas finales de sus carreras.