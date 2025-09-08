La Vinotinto va por el repechaje en las eliminatorias al mundial ante el acoso de Bolivia

La última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará este martes, tendrá como plato fuerte la definición del cupo a la repesca intercontinental entre Venezuela y Bolivia, las dos selecciones que aún sueñan con llegar a la cita mundialista. Con los seis boletos directos ya asegurados por Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay, la atención se centra en quién ocupará el séptimo lugar que da acceso a la repesca de marzo de 2026.

Venezuela parte con ventaja: es séptima con 18 puntos y recibirá en Maturín a Colombia, mientras que Bolivia, octava con 17, deberá enfrentar a Brasil en los 4.150 metros de altitud de El Alto. La Vinotinto depende de sí misma: una victoria le asegura el boleto, un empate le sirve siempre que la Verde no gane, pero la derrota está prohibida, recoge Yahoo! Noticias.

Enfrente estará una Colombia ya clasificada, que contará con Daniel Muñoz y Kevin Castaño, y que será juez del futuro venezolano. En eliminatorias, ambos equipos se han medido 19 veces: Colombia ganó 10, Venezuela tres y hubo seis empates. La última vez, en septiembre de 2023, los cafeteros se impusieron 1-0 en Barranquilla.

Para Bolivia, el desafío es mayúsculo. Necesita vencer a Brasil y esperar que Venezuela no gane. Aunque históricamente La Paz ha sido una fortaleza, esta vez el reto será mayor: el partido se jugará en El Alto, a 500 metros más de altitud que el Hernando Siles. La Verde ya sabe lo que es sorprender a la Canarinha en casa, con triunfos memorables en 1993, 2001 y 2009, pero el antecedente más reciente es desfavorable: en el último duelo, Brasil goleó 4-0.

Otro atractivo de la jornada es la lucha por definir las posiciones del segundo al sexto lugar, donde Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay podrían intercambiar puestos según los resultados. Además, la tabla de goleadores también está en juego: Lionel Messi lidera con 8 tantos, pero no jugará ante Ecuador, lo que abre la puerta para que Luis Díaz (7 goles) o Miguel Terceros (6) intenten superarlo.

Ecuador, cuarto con 26 puntos, buscará romper su racha de cuatro empates 0-0 consecutivos cuando reciba a Argentina en Guayaquil. Los dirigidos por Sebastián Beccacece suman un invicto histórico de 10 partidos y quieren cerrar la eliminatoria con una victoria ante la campeona del mundo. La Albiceleste, líder con 38 unidades, jugará sin Messi, que pidió descanso para priorizar su club, pero tendrá la oportunidad de seguir consolidando a jóvenes talentos como Franco Mastantuono, reciente fichaje del Real Madrid.

En Lima, Perú y Paraguay jugarán un duelo marcado por la nostalgia. La Bicolor, ya eliminada, intentará cerrar con dignidad unas eliminatorias que dejaron fuera a dos entrenadores, Juan Reynoso y Jorge Fossati. Paraguay, por su parte, buscará despedirse con un buen resultado tras sellar su regreso a un Mundial 16 años después. Los números favorecen a Perú, que nunca perdió en casa ante Paraguay en eliminatorias, con seis victorias y dos empates.

Finalmente, Chile, último con apenas 10 puntos, recibirá a Uruguay con el único objetivo de salir del sótano de la tabla, aunque necesitará además que Perú no sume ante Paraguay. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, llega sin referentes de la Generación Dorada y con la baja de César Pérez por lesión. En tanto, la Celeste, tercera con 27 unidades, buscará mejorar su posición y contará con el regreso de Darwin Núñez, mientras que Mathías Olivera será baja por suspensión.

La jornada promete tensión, emoción y definiciones clave: Venezuela y Bolivia lucharán por el último boleto, mientras que el resto de selecciones busca cerrar con autoridad un camino que, para seis de ellas, ya aseguró el viaje al Mundial 2026.