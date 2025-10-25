La Vinotinto disputará amistosos ante Australia y Canadá en noviembre

La selección venezolana de fútbol confirmó su participación en dos nuevos compromisos internacionales durante la Fecha FIFA de noviembre, donde enfrentará a las selecciones de Australia y Canadá en territorio estadounidense.

Los encuentros forman parte del proceso de preparación del combinado nacional, que atraviesa una etapa de reestructuración técnica tras los recientes cambios dentro de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El primer compromiso será el viernes 14 de noviembre ante Australia, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Cuatro días después, el equipo volverá al terreno de juego para medirse con Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

Actualmente, el banquillo Vinotinto está bajo la conducción interina de Oswaldo Vizcarrondo, quien asumió el cargo en octubre y dirigió el amistoso frente a Argentina, en el que Venezuela cayó por la mínima (0-1). La FVF no ha confirmado si Vizcarrondo continuará al mando para esta doble jornada o si se anunciará un nuevo cuerpo técnico en los próximos días.

El duelo frente a Canadá representará una reedición del enfrentamiento que ambos equipos protagonizaron en la Copa América 2024, donde empataron en tiempo reglamentario, aunque los norteamericanos terminaron imponiéndose desde el punto penal.

Con estos encuentros, la Vinotinto busca mantener ritmo competitivo y consolidar una base de jugadores de cara a los próximos compromisos oficiales del ciclo rumbo al Mundial 2026.