“La Juve” evita la derrota en el último minuto en partidazo 4-4 ante el Dortmund

La Juventus protagonizó una reacción memorable este martes al empatar 4-4 frente al Borussia Dortmund en el inicio de la Liga de Campeones, tras ir perdiendo 2-4 a pocos minutos del final.

El encuentro, disputado en el Allianz Stadium de Turín, tuvo un primer tiempo sin grandes sobresaltos, pero la segunda mitad se convirtió en un espectáculo ofensivo. Karim Adeyemi abrió el marcador para el Dortmund al 52, asistido por Serhou Guirassy. La Juve igualó con un potente disparo del joven turco Kenan Yildiz al 63, pero apenas dos minutos después Lukas Nmecha devolvió la ventaja al conjunto alemán, reporta la AFP.

El recién ingresado Dusan Vlahovic empató 2-2 en el 67, antes de que Yan Couto (74) y Ramy Bensebaini, de penal (86), parecieran sentenciar el partido para el subcampeón europeo.

Sin embargo, en el tiempo añadido la Juventus desató el delirio. Vlahovic recortó distancias en el 90+4 y, dos minutos después, asistió a Lloyd Kelly para el 4-4 definitivo, validado tras revisión del VAR.

El resultado deja a la Juventus, colíder de la Serie A con puntaje perfecto en tres jornadas, con un punto valioso en su debut continental, mientras que el Dortmund se marcha de Italia con la sensación de haber dejado escapar una victoria casi asegurada.