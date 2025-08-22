Juez ordena el cierre de la cárcel "Alligator Alcatraz" en 60 días, pero por razones ecológicas

Una jueza federal ha prohibido a las administraciones de DeSantis y Trump recibir nuevos detenidos en el centro de inmigración "Alligator Alcatraz" y ha exigido que el estado reduzca sus operaciones en el lugar en un plazo de 60 días. La jueza de distrito Kathleen Williams emitió un fallo de 82 páginas en el que también ordenó que se retiren todos los equipos, generadores, cercas y otros elementos que se usaron para convertir la pista de aterrizaje en un centro de detención, reportaron medios de La Florida.

La orden, una medida cautelar mientras el caso sigue en litigio, responde a una demanda presentada por grupos ecologistas y la tribu Miccosukee. Estos grupos argumentaron que los gobiernos estatal y federal construyeron el sitio de manera acelerada sin los estudios ambientales correspondientes, lo que podría causar un "daño irreparable" a los Everglades.

En su fallo, la jueza Williams sostuvo que las instalaciones probablemente tendrían consecuencias para la tribu y el ecosistema circundante, incluyendo especies en peligro de extinción como el pantera de Florida. La jueza señaló que la construcción de 74.000 metros cuadrados de asfalto causaría escorrentía en el territorio tribal y que la iluminación nocturna, visible hasta a 30 millas de distancia, afectaría el ecosistema del murciélago de la Florida.

El fallo es un revés para las administraciones de Trump y DeSantis, que habían promocionado el centro como un ejemplo a seguir. No obstante, su impacto inmediato podría no ser tan drástico, ya que el gobierno federal ha trasladado a cientos de detenidos fuera de las instalaciones tras una orden de restricción temporal emitida por la misma jueza dos semanas antes. A finales de julio, el campamento albergaba a unos 1.400 detenidos, pero para mediados de esta semana esa cifra había descendido a menos de 400.

La decisión fue celebrada por los demandantes. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, calificó el fallo como una "victoria histórica" y un mensaje claro de que "las leyes ambientales deben ser respetadas". A pesar del fallo, el estado ha presentado un aviso de apelación a la decisión. El director de comunicaciones del gobernador DeSantis, Alex Lanfranconi, afirmó que "las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore".