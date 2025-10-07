Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol al final de la temporada

Jordi Alba, el veterano lateral izquierdo español, ha confirmado este 7 de octubre de 2025 que se retirará del fútbol profesional al final de la presente temporada de la Major League Soccer (MLS). La noticia llega poco después de que su compañero de equipo en el Inter Miami, Sergio Busquets, también anunciara su despedida del deporte, marcando el final de una era dorada de figuras del fútbol que se unieron a Lionel Messi en el club floridano en 2023.

Con 36 años, Alba decidió colgar las botas tras una temporada de éxitos con el Inter Miami, al que llegó en julio de 2023 tras una exitosa carrera en el FC Barcelona. En su primer año con el club, se consagró con la conquista de la Leagues Cup y la Supporters' Shield en 2024, contribuyendo al impulso del proyecto encabezado por Messi.

Durante la rueda de prensa en la que comunicó su retiro, Alba expresó su agradecimiento al Barcelona, a la selección española y al Inter Miami. "Ha sido un viaje increíble, pero siento que es el momento de cerrar este capítulo. Quiero dejarlo en lo más alto, luchando por la MLS Cup este año", afirmó el lateral, quien ha sido uno de los pilares de la defensa durante años en la élite del fútbol mundial.

El club ya se encuentra evaluando opciones para cubrir su vacante en el carril izquierdo, con el español Sergio Reguilón siendo uno de los posibles reemplazos.

Alba se retira tras una carrera llena de éxitos, habiendo ganado 27 títulos, entre los que destacan su participación en el ciclo dorado del Barcelona bajo Pep Guardiola y Luis Enrique, y su contribución en la selección española. Aunque no recibió premios individuales como el Balón de Oro o el FIFA The Best, su nombre ha sido incluido en varias ocasiones en equipos ideales de la UEFA y LaLiga, lo que demuestra su reconocimiento como uno de los mejores laterales de su generación.