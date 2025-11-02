Jannik Sinner gana el Master 1.000 de París y vuelve a la cima del tenis mundial

Jannik Sinner ya es de nuevo el número 1 del mundo. La derrota de Carlos Alcaraz en la primera ronda del Masters 1.000 de París dejó la puerta abierta, y el italiano no tardó en aprovecharla. Solo necesitaba levantar el trofeo en la capital francesa, y lo hizo con un tenis sólido y dominante.

En la final, se midió a Felix Auger-Aliassime. Aunque el canadiense llegó con confianza tras un gran torneo, no pudo frenar la ofensiva de Sinner. Con un 6-4, 7-6, el de San Candido conquistó su quinto título de la temporada, sumando los de Pekín, Viena, Wimbledon y el Open de Australia, y recuperó el primer puesto del ranking ATP.

Sinner arrancó fuerte, rompiendo el saque de Auger-Aliassime en el primer juego y marcando el ritmo de la final desde el principio. Este triunfo también le permite desempatar la estadística de enfrentamientos directos con el canadiense: ambos tenían dos victorias cada uno antes de este partido, y ahora Sinner domina los duelos de 2025.

Aunque vuelve a lo más alto, su posición no está asegurada hasta fin de año. Las Nitto ATP Finals, que comienzan el 9 de noviembre en Turín, serán decisivas. Sinner defenderá 1.500 puntos como campeón vigente, mientras que Alcaraz apenas tiene 200 en juego, así que la pelea por el número 1 sigue abierta.

Para Auger-Aliassime, la final en París complicó sus opciones de entrar en las Nitto ATP Finals. Actualmente es octavo, pero todavía debe disputar puntos en el Moselle Open en Metz para asegurar su plaza, mientras que Lorenzo Musetti y otros rivales también buscan quedarse con los últimos boletos.