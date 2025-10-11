Italia cumple con los deberes al superar 1-3 a Estonia y se aferra al repechaje

Italia cumplió en Tallin. La Azzurra venció 1-3 a Estonia en un partido que, más que necesario, era un ejercicio de orgullo y convicción. El triunfo permite a los dirigidos por Gennaro Gattuso asegurar, al menos, el segundo puesto del Grupo I y mantener con vida la esperanza de alcanzar el repechaje rumbo al Mundial 2026, pues el liderato de Noruega parece ya inalcanzable.

Con 12 puntos y dos fechas por disputar, Italia tiene clara su ruta: debe vencer a Israel en el próximo compromiso, considerado una verdadera final anticipada. Luego llegará el cierre ante una Noruega imparable, que suma pleno de victorias (18 puntos) y una abrumadora diferencia de goles (+26) frente a los modestos +7 italianos, recoge Mediotiempo.

El partido en Estonia comenzó con buen pie. Apenas a los cinco minutos, Moise Kean adelantó a los visitantes con un disparo cruzado tras asistencia de Federico Dimarco. Sin embargo, la alegría duró poco: el delantero de la Juventus se retiró lesionado del tobillo al minuto 15, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico.

El relevo ofensivo lo tomó Mateo Retegui, quien provocó un penalti a la media hora, aunque él mismo erró la ejecución. El delantero del Al Qadisiya se redimió antes del descanso con el segundo gol, tras una gran jugada colectiva finalizada con pase de Riccardo Orsolini.

En la segunda mitad, Italia insistió sin precisión. Raspadori, Spinazzola y el propio Retegui desperdiciaron opciones para ampliar la ventaja, hasta que Francesco Pio Esposito, joven atacante del Inter de Milán de apenas 20 años, sentenció el 0-3 con un remate oportuno.

El único borrón de la noche llegó en el minuto 76, cuando Gianluigi Donnarumma calculó mal una salida aérea y permitió el descuento de Sappinen, el único tanto de Estonia.

Pese al marcador, la sensación fue agridulce. Italia ganó, pero sigue dependiendo de un milagro para evitar la repesca. Gattuso, consciente de la historia reciente —dos Mundiales consecutivos sin clasificación—, se aferra al objetivo de devolver a la Azzurra al escenario donde siempre perteneció.