Israel identifica a rehén Ronen Engel, fallecido en el ataque de Hamás de octubre de 2023:

El Ejército israelí confirmó este domingo, 19 de octubre de 2025, que el rehén identificado es Ronen Engel, quien perdió la vida durante el ataque de Hamás en octubre de 2023. El cuerpo de Engel fue repatriado desde Gaza para su entierro, tras ser identificado en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

Según comunicados castrenses, Engel, de 54 años, fue secuestrado sin vida en el Kibutz Nir Oz, una localidad cercana a la Franja de Gaza. Su esposa y dos hijas también fueron capturadas pero liberadas en noviembre de 2023 durante el primer acuerdo de liberación de rehenes.

En un emotivo mensaje publicado en Instagram, su hija Mika expresó: “Después de 744 días, mi padre finalmente regresó a casa. No es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos para él, pero por fin ha llegado”.

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos emitió un comunicado donde asegura que el regreso de Engel "brinda cierto consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y unas dudas insoportables durante más de dos años". Además, hicieron un llamado para la repatriación de los demás cautivos fallecidos.

En la misma jornada, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, los ataúdes de otros dos rehenes fallecidos. Sin embargo, se reporta que aún permanecen en Gaza los cuerpos de 15 rehenes capturados durante el ataque masivo de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La muerte de Ronen Engel ya había sido anunciada por el ejército israelí el 1 de diciembre de 2023. Cabe señalar que Hamás es considerado un grupo terrorista por países como Estados Unidos y la Unión Europea.