Inglaterra humilla 0-5 a Serbia y pone un pie en el Mundial

Inglaterra dio un paso firme hacia la clasificación para el Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad por 0-5 a Serbia, logrando su quinta victoria consecutiva en la fase de clasificación y consolidándose como líder destacado del grupo K, con siete puntos de ventaja sobre Albania y ocho sobre Serbia, que aún tiene un partido pendiente.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel presentó cuatro novedades respecto al once que derrotó a Andorra el sábado, pero mantuvo la misma solidez. Desde el inicio, los ingleses dominaron la posesión y buscaron espacios frente a un rival bien ordenado. Serbia intentó sorprender al contragolpe, aunque sin generar verdadero peligro.

El primer gol llegó en el minuto 33, cuando Declan Rice botó un córner que Harry Kane remató de cabeza para abrir el marcador y firmar su cuarto gol en cinco partidos. Apenas tres minutos después, Inglaterra amplió la ventaja con una gran jugada colectiva iniciada por Pickford y culminada por Noni Madueke, que definió con sutileza para el 0-2.

En la segunda parte, Serbia buscó reaccionar con los ingresos de Kostic y Jovic, pero los cambios no surtieron efecto. Inglaterra mantuvo el control y aumentó la cuenta al 52’ con un tanto de Ezri Konsa, que aprovechó un rebote tras un disparo de Gordon para marcar el 0-3.

El panorama empeoró para los locales al 72’, cuando Milenkovic fue expulsado por derribar a Kane como último defensor. En la jugada posterior, Rice asistió a Guehi, que firmó el 0-4.

La goleada se completó en el tramo final: Ollie Watkins provocó un penalti revisado por el VAR, que Marcus Rashford transformó para sellar el 0-5 definitivo.

Con este triunfo, Inglaterra suma cinco victorias en cinco partidos y se consolida como líder del grupo K, cada vez más cerca de asegurar su billete para el Mundial de 2026, a falta de solo tres jornadas para el cierre de la fase clasificatoria.