Inglaterra derrota 2-0 a Andorra pero sigue sin convencer en su camino al Mundial

Inglaterra sumó su cuarta victoria consecutiva en la fase de clasificación para el Mundial 2026 al imponerse 2-0 ante Andorra este sábado en Villa Park, Birmingham, y se mantiene líder invicta del Grupo K con puntaje perfecto.

Los dirigidos por Thomas Tuchel, vigentes subcampeones de Europa, aún no recibieron goles en el torneo y visitarán a Serbia el próximo martes en Belgrado.

El encuentro estuvo marcado por el dominio absoluto de los "Three Lions", aunque Andorra, ubicada en el puesto 174 del ranking Fifa, volvió a complicar a los ingleses, tal como lo hizo en la ajustada derrota 0-1 de junio en Cornellà-El Prat. El portero andorrano Iker Álvarez fue figura con varias intervenciones decisivas que evitaron una goleada.

El primer gol llegó al minuto 25, cuando un centro de Noni Madueke fue desviado por Christian García hacia su propia portería. Pese a las constantes llegadas, Inglaterra se fue al descanso con ventaja mínima.

En la segunda parte, Declan Rice sentenció el encuentro con un cabezazo al 67’, tras un preciso centro de Reece James.

El partido también significó el regreso de Marcus Rashford a la selección, después de no ser convocado en la pasada ventana internacional. Tuchel afrontó el duelo con varias bajas importantes, entre ellas Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden y Levi Colwill.

Con esta victoria, Inglaterra suma 12 puntos de 12 posibles y lidera el grupo con autoridad. Serbia es segunda con siete unidades tras vencer 0-1 a Letonia, mientras que Albania tiene cinco puntos, Letonia cuatro y Andorra sigue sin sumar.