Grupo Farma Express emite comunicado y se desvincula de sede Indio Mara

Ante las informaciones difundidas recientemente en distintos medios y redes sociales, Grupo Farma Express aclara al público en general que no tiene relación alguna con los establecimientos o personas mencionadas en dichas publicaciones.

El grupo está conformado exclusivamente por las sedes que aparecen en esta cuenta oficial, las cuales operan de forma legítima, transparente y conforme a las normas vigentes:

• La 72

• Delicias

• Fuerzas Armadas

• Circunvalación 2

• Ciudad Chinita

• La Limpia

Ningún otro establecimiento ni tercero está autorizado para utilizar nuestra identidad corporativa ni representar al grupo en ninguna forma.

Asimismo, el Grupo Farma Express ha iniciado acciones legales contra las personas y empresas que han hecho uso no autorizado de la marca debidamente registrada, y se reserva el derecho de ejercer todas las acciones que correspondan contra quienes utilicen indebidamente el signo distintivo o lo empleen para ejecutar actos fraudulentos o engañar al público consumidor.

Grupo Farma Express reafirma su compromiso con la legalidad, la ética empresarial y la confianza de sus clientes, exhortando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de nuestros canales oficiales.

Grupo Farma Express

Medicina al alcance de todos.