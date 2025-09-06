Gran Premio de Mónaco extiende su contrato con la Fórmula 1 y seguirá hasta 2035

La Fórmula 1 y el Gran Premio de Mónaco anunciaron este viernes una nueva extensión de contrato por cuatro años, que garantiza la presencia de una de las carreras más icónicas del calendario hasta 2035. Con esta renovación, el Principado asegura al menos 10 ediciones más del histórico evento, comenzando en 2026.

El acuerdo llega menos de un año después de la firma de una extensión previa, realizada el 14 de noviembre de 2024, que ya había asegurado la permanencia del GP hasta 2031.

“La renovación del Gran Premio de Mónaco hasta 2035 está en consonancia con una tradición deportiva e histórica a la que el Principado sigue profundamente apegado”, expresó el Príncipe Alberto II.

“Solo puedo dar la bienvenida a este compromiso renovado, que es testimonio de nuestro éxito colectivo, la excelencia de nuestra colaboración con la Fórmula 1 y el lugar único que Mónaco ocupa en el panorama internacional del automovilismo”, afirmó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la continuidad del evento. “Mónaco no deja indiferente a nadie. Es un lugar impresionante para ver carreras de coches y su presencia en el calendario es fundamental para la historia y el atractivo global del campeonato”.

El GP de Mónaco se disputó por primera vez en 1929 y acogió su segunda carrera oficial del Campeonato Mundial en 1950. Desde 1955, forma parte de manera ininterrumpida del calendario de la F1, salvo en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 obligó a su cancelación.

Aunque el trazado urbano es célebre por ofrecer las mejores clasificaciones de la temporada, las carreras suelen ser menos dinámicas debido a la dificultad de los adelantamientos. Sin embargo, pese a las críticas, el prestigio y la tradición del evento garantiza su permanencia en la “categoría reina” del automovilismo por al menos una década más.