FVF confirma suspensión del partido Venezuela–Belice previsto en Chicago

La empresa organizadora VMG Sports & Entertainment LLC notificó la suspensión del partido. El organismo federativo lamentó la decisión, al considerar que interrumpe la planificación deportiva establecida para la fecha Fifa. El anuncio se produce un día después de la derrota de la Vinotinto ante Argentina (0-1) en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami
El encuentro amistoso entre las selecciones de Venezuela y Belice, programado para el próximo martes en Chicago fue cancelado debido a “circunstancias de fuerza mayor”, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) a través de un comunicado difundido este sábado.

Según la FVF, la empresa organizadora VMG Sports & Entertainment LLC notificó la suspensión del partido, luego de descartar la posibilidad de reprogramarlo en otra sede. La productora evaluó incluso una reubicación en Miami, pero finalmente consideró inviable la alternativa.

El organismo federativo lamentó la decisión, al considerar que interrumpe la planificación deportiva establecida para la fecha Fifa de octubre, diseñada conforme a los protocolos internacionales.

El anuncio se produce un día después de la derrota de la Vinotinto ante Argentina (0-1) en un amistoso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el conjunto venezolano mostró el inicio de una nueva etapa tras la salida del técnico Fernando “Bocha” Batista.

En ese encuentro debutó como entrenador interino Oswaldo Vizcarrondo, quien asumió el reto de liderar la transición del equipo tras la eliminación de Venezuela del proceso clasificatorio al Mundial 2026.

La FVF no ofreció detalles sobre una posible reprogramación del duelo frente a Belice ni sobre los próximos compromisos internacionales de la selección nacional.

