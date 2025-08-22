¡Fiorella Supermarket pone a valer tu dinero este finde con bajones de precio + Cashea + combo Casi Regalado + jornadas sociales en Los Olivos!

Este 22, 23 y 24 de agosto, aprovecha descuentos que no vas a querer perderte.

Este fin de semana, en Fiorella Supermarket, la frase "precios bajos" toma un nuevo significado. Nos hemos volcado para ofrecerte una jornada de ofertas increíbles en todas nuestras tiendas. Prepara tu lista porque encontrarás descuentos en todo lo que necesitas: desde alimentos y productos de limpieza hasta artículos de cuidado personal.

Pero eso no es todo. Hemos preparado ofertas especialmente "agresivas" en productos que son esenciales para tu hogar. ¿Qué vas a conseguir? Precios de locura en carne de cerdo, verduras, hortalizas y frutas frescas, productos para el cuidado de tu bebé, y hasta licores para celebrar.

Y porque en Fiorella Supermarket no solo nos preocupamos por tu bolsillo, sino también por tu bienestar, te invitamos a una nueva jornada de nuestra iniciativa social "Seguimos Creciendo Juntos" en la sucursal de Los Olivos. Ven y aprovecha esta oportunidad para consentirte y cuidar tu salud, completamente gratis.

¡Te esperamos para que te lleves todo lo que necesitas a precios que no volverás a ver!