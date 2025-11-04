Fifpro elige a los mejores jugadores del año: Bellingham, Mbappé y Pedri entre los elegidos

El sindicato internacional de futbolistas Fifpro dio a conocer este lunes el equipo ideal del año 2025, conformado a partir de los votos de más de 20.000 jugadores profesionales de todo el mundo. La alineación reúne a varias de las estrellas más destacadas del panorama actual y confirma el dominio de Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain en el fútbol europeo.

Entre los elegidos figuran los madridistas Jude Bellingham y Kylian Mbappé, así como los azulgranas Pedri González y Lamine Yamal, quienes consolidan la presencia española en el once. Yamal, con solo 18 años, hace historia al convertirse en el futbolista más joven en integrar este selecto grupo, superando la marca que el propio Mbappé había establecido a los 19.

El PSG, dirigido por Luis Enrique Martínez, es el club con mayor representación gracias a su brillante temporada coronada con la victoria 5-0 sobre el Inter en la final de la Liga de Campeones. Cinco de sus jugadores fueron incluidos en el equipo ideal: Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro; Vitinha y Nuno Mendes, ambos debutantes en la lista; el lateral Achraf Hakimi y el guardameta Gianluigi Donnarumma, quien tras conquistar el título europeo fichó por el Manchester City.

Completan la formación el defensa neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool) y el joven talento inglés Cole Palmer (Chelsea), otro de los nombres que se estrenan en la votación.

Donnarumma (PSG / Manchester City); Van Dijk (Liverpool), Hakimi (PSG), Nuno Mendes (PSG); Bellingham (Real Madrid), Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG); Dembélé (PSG), Mbappé (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).

Según Fifpro, la selección se realizó mediante una plataforma digital segura habilitada para los sindicatos nacionales. Los jugadores votaron en función del rendimiento de sus colegas entre el 15 de julio de 2024 y el 3 de agosto de 2025, debiendo acreditar al menos 30 partidos oficiales durante ese periodo.

Cada futbolista participante eligió tres candidatos por posición, portero, defensas, mediocampistas y delanteros, y los que obtuvieron más votos integraron directamente la formación. El undécimo puesto correspondió al siguiente jugador de campo mejor puntuado, completando así el once más votado del año 2025.