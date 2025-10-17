Fifa reporta más de un millón de entradas vendidas para el Mundial 2026

La fiebre mundialista ya comenzó. A casi un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, más de un millón de entradas ya fueron adquiridas durante la etapa inicial de preventa, disponible para usuarios de Visa desde mediados de septiembre, según informó este miércoles la FIFA.

La demanda ha sido global: aficionados de 212 países y territorios aseguraron sus boletos para el evento, que se disputará por primera vez en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, y contará con 104 partidos. Como era de esperarse, los fanáticos de las naciones anfitrionas lideran la venta de entradas, con EE. UU. a la cabeza, seguido por Canadá y México.

Completan el top 10 de países con mayor número de compradores: Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, lo que refleja el interés mundial por ser parte de este histórico torneo.

“Este es un momento muy emocionante en el camino hacia 2026”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA. “Con las selecciones peleando por su clasificación, es increíble ver cómo los aficionados también están respondiendo con entusiasmo. Este Mundial será verdaderamente transformador”.

Infantino también destacó que la gran acogida en esta fase temprana demuestra que el torneo, que será el más extenso e inclusivo de la historia, ya está generando una conexión fuerte con el público global.

El próximo periodo de venta arrancará el lunes 27 de octubre, cuando se abrirá el sorteo anticipado para la compra de entradas individuales, abonos por equipo y por estadio.

Además, la Fifa ya ha habilitado su plataforma oficial de intercambio de entradas, disponible para quienes ya hayan adquirido boletos y cumplan con los requisitos. Esta herramienta busca evitar la reventa no autorizada y garantizar un proceso seguro para los asistentes.