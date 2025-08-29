Fifa confirma la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, entregó este jueves a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una réplica gigante de un boleto de primera fila para el partido inaugural del Mundial 2026, que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Durante la reunión en el Palacio Nacional, ambos posaron sonrientes junto al trofeo mundialista. Infantino destacó que México vivirá “un momento extraordinario” al convertirse en el primer país en la historia en organizar tres ediciones de la Copa del Mundo, tras las celebradas en 1970 y 1986.

En total, el país albergará 13 partidos de la competencia: cinco en Ciudad de México, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey. La Copa Mundial de 2026 será la más grande de la historia, con la participación de 48 selecciones, 104 encuentros y tres naciones anfitrionas: México, Estados Unidos y Canadá.

Según estimaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), el torneo generará alrededor de 3.000 millones de dólares para el país, incluidos más de 1.000 millones de dólares en ingresos turísticos por la llegada de unos 5,5 millones de visitantes. Además, se prevé la creación de 24.000 empleos y una inversión cercana a los 200 millones de dólares en mejoras de estadios.